Gasóleo baixa 13 cêntimos e gasolina reduz em 10 cêntimos

Os preços dos combustíveis, cujos valores máximos de venda ao público são controlados pelo Governo Regional da Madeira, vão baixar 10 cêntimos e 13 cêntimos respectivamente para a gasolina 95 e o gasóleo rodoviário (simples) a partir de segunda-feira.

De acordo com as contas do governo, publicadas no Jornal Oficial da RAM esta sexta-feira, a gasolina vai passar a custar 1,855 euros por litro e o gasóleo ficará por 1,723 euros por litro durante a próxima semana, a começar à meia-noite do dia 28 de Março até às 23h59 do dia 3 de Abril.

Estes são os preços que vigoram de 28 de Março a 3 de Abril

Gasolina IO95 .................................. 1,723€

Gasóleo Rodoviário .................................... 1,855€

Gasóleo Colorido e Marcado .............................................. 1,206€

E estes os preços em vigor ainda durante esta semana, até domingo à noite:

Gasolina IO95 .................................. 1,956€

Gasóleo Rodoviário .................................... 1,854€

Gasóleo Colorido e Marcado .............................................. 1,327€

Tal como foi referido esta semana, os preços dos combustíveis na Madeira são fixados com um atraso em relação ao continente, sendo certo que as previsões apontam para um novo aumento a partir da próxima semana no território nacional, devido à nova alta de preços do petróleo nos mercados internacionais.

Ora, uma vez que há um atraso no impacto destes preços com reflexo nas contas feitas pelo Governo, já se pode começar a prever que na semana seguinte poderá muito bem ocorrer novo aumento. Para já, há que aproveitar esta semana.