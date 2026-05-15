XI Fórum da Empregabilidade regressa à Universidade da Madeira

O XI Fórum da Empregabilidade realiza-se nos dias 28 e 29 de Maio, no Campus Universitário da Penteada, entre as 9 e as 16 horas.

Organizado pelo Observatório de Emprego e Formação Profissional da Universidade da Madeira e pelo Polo de Emprego, o evento tem como principal objetivo reforçar a ligação entre estudantes, recém-diplomados e o mercado de trabalho, promovendo o contacto direto com entidades empregadoras e oportunidades concretas de carreira.

Ao longo dos dois dias, o Fórum contará com a participação de várias empresas de diferentes áreas de atividade, que estarão presentes com ofertas de emprego e estágio. O programa inclui ainda um conjunto de palestras e workshops, focados nos desafios e oportunidades do mercado de trabalho atual, bem como momentos de networking entre participantes e recrutadores.

A sessão de Abertura Oficial está agendada para o dia 28, às 9h30.

Um dos destaques desta edição é o Espaço Engenharia & Inovação, desenvolvido em parceria com a Faculdade de Engenharia e Ciências Exatas da Universidade da Madeira, onde serão apresentados protótipos, projetos e demonstrações práticas, valorizando o talento académico e a inovação.

O evento é de participação gratuita e aberto ao público em geral, assumindo especial relevância para estudantes finalistas, recém-diplomados e todos os que procuram oportunidades de integração ou progressão no mercado de trabalho.