Pedro Calado promete fortes apoios da CMF à juventude

No discurso da sessão de abertura da 'Conferência sobre o Futuro da Europa', que se realiza no auditório do Museu da Electricidade, Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, afirmou que é necessário "influenciar a nossa juventude de forma a melhorar o futuro da União Europeia e a nossa vida" e, dessa forma, o governante destacou qual é a política que a autarquia do Funchal tem predestinada para ajudar a resolver o problema da “sociedade cada vez mais envelhecida e com menos jovens”.

“Queremos atrair cada vez mais pessoas para o Funchal e a residir na nossa região, queremos apoiar jovens na sua política da juventude e da cultura, implementando já o orçamento participativo jovem. Vamos apoiar, pela primeira vez, todos os jovens até aos 15 anos que queiram praticar desporto, dando assim oportunidade de formação desportiva aos jovens. Vamos premiar os melhores alunos do 4º, 6º, 9º e 10º ano de escolaridade. Vamos apoiar as creches gratuitas para filhos de jovens casais que se fixem, em termos de residência, no centro do Funchal. Vamos apoiar o pagamento de rendas a casais jovens até aos 38 anos, que tenham a sua residência no Funchal”, frisou, acrescentando que a CMF também vai promover “feiras de emprego activas” para aproximar os jovens ao mercado de trabalho.

Por fim, o governante da capital madeirense anunciou também a criacção de um gabinete jovem, para “responder às duvidas que todos os jovens possam ter na formação e constituição de vida e, sobretudo, para prepará-los para novas competências e experiências de voluntariado e formações de trabalho fora da Região”.