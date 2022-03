Carro furtado encontrado em Santo António com pertences do ladrão

O automóvel de marca Nissan Micra, com a matrícula 78-78-PI, que foi furtado na madrugada desta terça-feira em São Martinho, no Funchal, foi encontrado ontem à noite em Santo António.

Segundo a proprietária, o carro foi encontrado por um popular, por volta das 23 horas, que alertou a Polícia de Segurança Pública.

A PSP deslocou-se ao local e deparou-se com o Nissan Micra sem rádio e com papeis e roupa do suspeito no interior.

Ao que tudo indica, trata-se de um indivíduo já referenciado por crimes desta natureza.