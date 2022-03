Madeirenses correm às urgências

Nos últimos dias, tem havido uma verdadeira corrida às urgências, notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO. O Hospital Dr. Nélio Mendonça e os centros de saúde da Região, com atendimento urgente, já somam 23 mil atendimentos neste mês, mais 50% do que em Março do ano passado. Por força deste aumento da procura, os tempos de espera e os doentes em macas nos corredores têm suscitados mais reclamações.

Com uma foto do Centro de Recolha Oficial de Animais em toda a largura da capa, dizemos-lhe que as autoridades investigam canil de São Vicente. O Provedor do Animal confirma ter recebido “uma dezena de queixas”, o que levará a GNR e a Direcção de Veterinária a averiguar as condições das instalações do espaço que é da responsabilidade da Câmara Municipal de São Vicente. A vereadora com o pelouro da causa animal diz que os animais são bem tratados e alerta para o facto de o canil em causa ser um espaço temporário.

Cafôfo desafia Albuquerque a fazer lóbi pela Madeira é outra das notícias que destacamos. O mais recente secretário de Estados das Comunidades Portuguesas, que ontem tomou posse, integrando o terceiro Governo de António Costa, mostra-se disponível para interceder pela Madeira em Lisboa. Para tal, basta que o líder do Executivo regional assim o queira.

O SESARAM promove um estudo sobre sono das crianças. O inquérito é lançado por cinco médicos do serviço público de Pediatria e os resultados poderão servir para orientar melhor algumas políticas de saúde dos mais pequenos.

Nas malhas da Justiça, temos o caso de um empregado de bar julgado por pedofilia. O jovem vai a tribunal hoje e responde por 144 crimes de pornografia infantil.

