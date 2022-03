“Não vamos recuar nas medidas de covid-19”, diz Pedro Ramos

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, garantiu, esta manhã, à margem da apresentação da Digital Health Summit, que decorre no Centro de Estudos de História do Atlântico - Alberto Vieira, que as medidas de combate à covid-19 não vão sofrer um retrocesso na Região.

“Não pensamos nisso. Pensamos em continuar a proteger a população, as zonas vulneráveis na área da Saúde, Educação e Social, e continuar a recuperar a nossa economia”, disse, acrescentando que está a acompanhar “sem muita preocupação” o aumento de casos e de internamentos de covid-19, na Região.

Já não nos preocupa muito, dada a percentagem de população com a vacinação completa na Região Autónoma da Madeira. Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Protecção Civil

“O aumento de casos não põe em risco, nem coloca sob pressão, o Serviço Regional de Saúde. Temos apenas um doente nos cuidados intensivos e na semana passada não tínhamos nenhum. Provavelmente, nos próximos dias os doentes terminam os seus isolamentos e têm alta”, afirmou, explicando que o aumento do número de casos se deve à "contagiosidade” da variante Ómicron.