Constituída no Funchal em 2009, a Simetrifloor, Lda., empresa especializada na comercialização e aplicação de pavimentos, revestimentos, e artigos de decoração, já marca presença em Lisboa e em breve deverá abrir loja no Porto. No último ano o volume de negócios ascendeu a dois milhões de euros.

“Começamos com uma equipa de três elementos, hoje já somos mais de 20. Já nos expandimos para Lisboa, talvez um dia no Porto. Orgulhamo-nos muito do que fazemos. Somos especialistas em pavimentos e revestimentos em tapeçarias e adoramos o que fazemos, por isso somos os melhores e queremos continuar a ser os melhores. Essa é a tarefa mais difícil de hoje, porque quando atingimos uma liderança a dificuldade que enfrentamos é continuarmos a sermos bons. Esse é o nosso slogan, o nosso lema e a nossa função e a nossa razão de existirmos: Servir bem e sermos os melhores”, sublinhou Rui Ramalho, sócio-gerente da empresa.

Com vasto portfólio, onde sobressaem projectos em várias unidades hoteleiras “de renome” da Região, em breve estará também presente na obra do bloco operatório do Hospital Central do Funchal.

Embora com a pandemia a facturação tenha baixado “significativamente”, a empresa manteve a mão-de-obra “que agora estamos a precisar muito e precisamos de mais e vamos continuar a admitir porque estamos a crescer”, disse o seu responsável.

Já o presidente do Governo Regional, que desta vez não teve a companhia do secretário regional da Economia, aproveitou para regozijar-se. “O mercado está a crescer, a economia e o investimento está a subir, sobretudo nesta fase pós pandemia e isso é muito positivo”.

Miguel Albuquerque regista “a grande motivação” que o sector empresarial vem revelando “para fazer face aos novos desafios que temos pela frente”. Exemplo desta realidade é a Simetrifloor, “empresa que se tem modernizado, tem-se actualizado, tem crescido e tem sobretudo desenvolvido um trabalho com grande precisão e eficácia” dai “a grande credibilidade junto do mercado”. Tanto assim é que “já trabalha no exterior”, nomeadamente em Lisboa, “um mercado altamente competitivo”, onde a presença da empresa madeirense tem vindo a afirmar-se com “profissionais com grande qualificação”, concretizou.

Durante a visita um dos segredos confidenciados é a participação da empresa madeirense num grande projecto do Benfica.