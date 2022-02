Resposta ao desafio demográfico é prioridade para Sérgio Gonçalves

Em conferência de imprensa realizada esta tarde em Santana, um concelho marcadamente rural e aquele que mais população perdeu nos últimos anos, o deputado Sérgio Gonçalves apontou a aposta no sector primário e a valorização dos produtos regionais como “determinantes” para inverter este ciclo.

Na ocasião, o parlamentar acusou o Governo Regional de não ter sido capaz de executar políticas adequadas que permitam inverter o despovoamento, e frisou ser necessário criar oportunidades de emprego que levem os jovens a se fixarem nos concelhos a norte, permitindo que possam ali adquirir habitação e constituir família.

Lembrou que os últimos dois anos foram marcados por dificuldades ao nível da dependência do exterior, razão pela qual é fundamental valorizar o sector primário e toda a cadeia produtiva. “Só valorizando os produtos regionais, teremos maior rendimento para quem se dedica a essa actividade", afirmou, para acrescentar que "com maior rendimento será possível atrair os jovens e fixar população nestes territórios, gerando maior coesão territorial para toda a Região."



Sérgio Gonçalves alertou para o facto de, nos últimos 10 anos, a Madeira ter perdido cerca de 17 mil pessoas. Como tal, vincou que “é absolutamente fundamental o desafio demográfico ser combatido com medidas adequadas para garantir o desenvolvimento integral e sustentável da Região”.

Seguidamente, e já na qualidade de candidato à liderança do PS-M, Sérgio Gonçalves reuniu-se com um grupo de militantes na sede concelhia do partido, naquele que foi o último dos encontros que promoveu ao longo das duas últimas semanas, apresentando o seu projecto para o PS e para a Madeira.