Sérgio Gonçalves pretende recuperar 'Estados Gerais' do PS-Madeira

Sérgio Gonçalves pretende manter a aposta na realização dos 'Estados Gerais' promovidos pelo PS-Madeira. Tal como o DIÁRIO já havia avançado, esta é uma das pretensões do único candidato à liderança regional do partido.

Sérgio Gonçalves aponta à vitória nas eleições regionais do próximo ano Foi perante uma sala cheia, na sede do partido, que Sérgio Gonçalves entregou a sua candidatura à liderança do PS-Madeira e a moção de estratégia, subscritas por quase 500 militantes.

O candidato, que foi coordenador da área da Economia aquando das anteriores edições, relembrou esta proposta num encontro com militantes que decorreu hoje, na sede do PS Madeira no Funchal.

O objectivo é que esta seja uma iniciativa que promova o "debate de ideias sobre os desafios e as respostas para os problemas da Região, bem como um ‘viveiro’ de novas personalidades para o PS Madeira e para a política regional". No entanto, há novidades. A principal é a criação de um manifesto para cada área sectorial, "que compile e consensualize os contributos dos intervenientes em cada área, incluindo também um manifesto do próprio presidente do partido e candidato ao Governo Regional com a sua visão para a RAM, os compromissos a assumir com a população e as diferenças face aos adversários políticos".

“Os Estados Gerais são um marco importante da abertura do PS Madeira à sociedade civil. Reúne os contributos de especialistas de vários sectores da sociedade e da academia, sobre questões estratégicas que dizem respeito ao futuro da Madeira e do Porto Santo. Além de atribuir palco para novos protagonistas, é uma fonte de conhecimento, de diagnóstico e de ideias fundamental para o crescimento e afirmação do partido”, disse na ocasião.

Nos planos está o agendamento de uma nova edição para depois do XX Congresso Regional do partido, que se realiza nos dias 12 e 13 de Março. As eleições do PS-Madeira decorrem a 19 de Fevereiro, sábado.