PPM concorda com acolhimento de sem abrigo na antiga cadeia dos Viveiros

A coordenação do PPM Madeira veio hoje a público defender a conversação da antiga cadeia dos Viveiros num local de acolhimento para pessoas em situação de sem abrigo. A medida foi anunciado pela Câmara Municipal do Funchal, na semana passada, e, segundo Paulo Brito, vai ao encontro da visão do Partido Popular Monárquico nesta matéria.

"O edifício da antiga cadeia na Rua 5 de Outubro estando votada ao abandono, deveria ser aproveitado para dar guarida aos sem abrigo após estes passarem por um período de internamento na Casa de Saúde São João de Deus, (conforme nós defendemos e anunciado pela Autarquia a semana passada", refere o coordenador do PPM em nota remetida esta sexta-feira (18 de Fevereiro) à imprensa.

"Este edifício seria dotado de pessoal especializado nas áreas de apoio contínuo, após uma boa recuperação destas pessoas, fazer acompanhamento psicológico e com programas ocupacionais para os mesmos nas várias áreas em que eles se sentissem mais à vontade ou até aprender uma nova profissão", explica Paulo Brito.

"Só assim é que se consegue recuperar essas pessoas e dar-lhes mais um pouco de dignidade, porque muitas vezes vemos serem internadas compulsivamente por ordem judicial, mas quando saem com algum grau de recuperação, não têm sítio para que não voltem ao mundo das ruas e voltar a mendigar, tornando-se assim um ciclo vicioso sem fim à vista", sustenta.

Na mesma nota, líder regional dos monárquicos elogiou também a decisão da Autarquia do Funchal e do Governo Regional, de "juntarem esforços para solucionar o problema dos sem abrigo".

Paulo Brito enfatizou ainda que "desde 2017 aquando à corrida às autárquicas" o PPM abordou o tema e apresentou "soluções".