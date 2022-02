Sérgio Gonçalves é o único candidato a presidente do PS-Madeira

A Comissão Organizadora do Congresso (COC) do Partido Socialista-Madeira informa que a candidatura liderada por Sérgio Gonçalves foi validada e aceite, uma vez que entregou todos os documentos necessários, incluindo a moção de estratégia global, intitulada ‘Pela Madeira, Competência e Compromisso’, que contou com cerca de 500 subscritores.

Informa ainda que foi recebido processo de outra possível candidatura, mas não foi validada por não cumprir com os requisitos estatutários exigíveis.

Assim sendo, as eleições para o presidente do PS-Madeira e respectiva eleição de delegados ao Congresso Regional terão uma lista única, com o candidato a líder Sérgio Gonçalves.

Por outro lado refere que foi também aceite e validada a candidatura de Mafalda Gonçalves a presidente das Mulheres Socialistas da Madeira e a respectiva moção, que tem como lema ‘A Força da nossa Razão’.

As eleições do PS-Madeira decorrerão no dia 19 de Fevereiro, sábado, e o Congresso Regional terá lugar nos dias 12 e 13 de Março, no Centro de Congressos do Casino da Madeira.