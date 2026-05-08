Madeirenses competem no Rotax Max Challenge Portugal

Oito pilotos madeirenses competem, entre hoje e amanhã, em mais uma etapa do Rotax Max Challenge Portugal, competição que decorre em Castelo Branco e que reúne alguns dos melhores pilotos nacionais de karting.

A representação madeirense vai estar a cargo de Bernardo Sequeira (categoria Micro), Thiago Carvalhais (Mini), Afonso Pires (Júnior), Martim Meneses (Sénior), Bruno Ponte (Sénior), Nicole Ferreira (Sénior), João Dinis (DD2 Sénior) e João Dias (DDM).