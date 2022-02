Sérgio Gonçalves quer benefícios fiscais para desenvolver o Norte

O candidato à presidência do PS Madeira defende que "o Norte apresenta desafios de sustentabilidade no seu desenvolvimento que requerem uma resposta que complemente a descriminação positiva por via de benefícios fiscais – que tem sido defendido pelo PS Madeira – e políticas agrícolas que tenham em conta a valorização do produto regional e potencial de desenvolvimento das comunidades rurais".

Uma mensagem que Sérgio Gonçalves deixou hoje, dia 14 de Fevereiro, em São Vicente, num encontro com militantes no seguimento roteiro que o deputado na Assembleia Legislativa da Madeira tem vindo a cumprir pelas diferentes concelhias, desde que assumiu a candidatura à liderança do PS Madeira. O dia de hoje foi dedicado, precisamente, ao Norte, com passagem também no Porto Moniz.

Sérgio Gonçalves apontou a valorização do sector primário como "fundamental para o desenvolvimento da Região" e como "resposta aos graves problemas de despovoamento dos concelhos rurais". Para tal, defende "um novo paradigma de políticas públicas que aposte na criação de valor ao longo de toda a cadeia de produção agrícola com incentivos à diferenciação e qualidade do produto regional, numa mudança de política que valorize os produtos e as condições de quem os produz".

O candidato à liderança do PS Madeira considera necessário "uma complementaridade de medidas fiscais de discriminação positiva, com políticas focadas no aumento da competitividade da agricultura e da silvicultura, garantindo a gestão sustentável dos recursos naturais e ações no domínio do clima".

“Só vamos conseguir inverter a tendência de despovoamento do Norte se formos capazes de alterar o paradigma, ambicionando uma nova política agrícola que aposte na qualidade e diferenciação, que valorize os agricultores e sirva como atrativo para gerar um ecossistema empresarial dinâmico e atrativo para os jovens, garantindo sempre a gestão sustentável dos nossos recursos”, reforçou Sérgio Gonçalves.