Sérgio Gonçalves quer combater "graves" assimetrias regionais que afectam desenvolvimento da RAM

O candidato único à presidência do PS Madeira propõe-se liderar uma agenda pela coesão, que combata de forma assertiva aquilo que considera serem as "graves" assimetrias regionais que afectam o desenvolvimento integral da Região Autónoma da Madeira.

Sérgio Gonçalves entende ser necessário implementar políticas públicas focadas em desenvolver uma economia local capaz de gerar emprego, atrair investimento e fixar famílias durante todo o ano.

O desafio consta da sua Moção de Estratégia Global à liderança do PS Madeira e foi abordado por Sérgio Gonçalves num almoço com apoiantes no Porto Santo, onde sugeriu respostas para mitigar as dificuldades causadas pela condição de dupla-insularidade, de forma a que o Porto Santo se possa desenvolver mais, com estímulos ao investimento empresarial e em serviços públicos de qualidade.

Sérgio Gonçalves dá o exemplo de três políticas públicas que fazem falta ao Porto Santo: a requalificação turística da ilha, com um programa de actualização das infraestruturas relacionadas com a promoção turística; a qualificação dos recursos humanos, com uma séria aposta na formação dos porto-santenses; e uma estratégia adequada para a complementaridade do produto turístico da ilha do Porto Santo com a ilha da Madeira.

Medidas sempre adiadas porque, segundo o socialista, "para o Governo Regional, infelizmente, os porto-santenses não têm tido palavra activa nem são escutados nas decisões respeitantes ao futuro da ilha".

“O Porto Santo expande o território da Madeira e de Portugal em dimensão e riqueza turística, ecológica e cultural. O isolamento não pode ser um entrave, deve ser sim uma condição para a qual há resposta, com descriminação positiva que compense os obstáculos da ultraperiferia com políticas públicas adequadas para estimular o bem-estar social, igualdade de oportunidades e atração do investimento”, disse.