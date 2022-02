Sérgio Gonçalves vai criar núcleo para as comunidades

O candidato único à presidência do PS-Madeira quer aprofundar a relação do partido com as comunidades madeirenses através da criação de um núcleo na orgânica do partido com a "missão de acolher, integrar e aproveitar o contributo" que a diáspora estará "disposta a dar à Região".

A medida consta da moção de estratégia global que Sérgio Gonçalves levará ao próximo Congresso Regional do PS-Madeira e foi apresentada, esta sexta-feira, num encontro com militantes na Ribeira Brava.

"O objectivo é de contribuir para que as nossas comunidades estejam mais esclarecidas e informadas", diz Sérgio Gonçalves.

Sérgio Gonçalves quer aprofundar pontes de contacto com a diáspora e com os emigrantes que regressaram à Madeira, em particular da Venezuela, em quem vê um papel importante na construção da alternativa política que a Região necessita para se desenvolver de forma integrada.

Sérgio Gonçalves é o único candidato a presidente do PS-Madeira A Comissão Organizadora do Congresso (COC) do Partido Socialista-Madeira informa que a candidatura liderada por Sérgio Gonçalves foi validada e aceite, uma vez que entregou todos os documentos necessários, incluindo a moção de estratégia global, intitulada ‘Pela Madeira, Competência e Compromisso’, que contou com cerca de 500 subscritores.

O candidato entende que o novo 'Núcleo das Comunidades' deverá trabalhar no sentido de escutar e acautelar os interesses dos nossos conterrâneos, "muitas vezes completamente desprotegidos".