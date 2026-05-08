JPP defende que "está na altura do regresso cuidado do gado à serra"

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) afirmou, esta sexta-feira, que "está na altura de assumir o regresso cuidado do gado à serra".

Falando na tomada de posse dos novos órgãos da União de Concelhias do JPP da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta, Élvio Sousa abordou a questão do regresso ordenado do gado às serras, desafiando o poder regional a ter uma posição clara nesta matéria.

Antes do repto ao Governo Regional do PSD/CDS, o líder da oposição fez questão de clarificar: "Deixo bem assente que, de forma nenhuma, defendemos um regresso ao passado, do pastoreio livre e descontrolado, mas sim um pastoreio cuidado, ordenado, regulado, com transumância e com pastor. Nada de extremismos, nem fanatismos, pois nas decisões políticas com grande envolvência social e económica, deve imperar o bom senso".

Élvio Sousa chama à solução todos os envolvidos. "Devemos fazer esse caminho com a ajuda dos pastores e das associações. Estamos em vias de ultimar uma proposta legislativa para dar entrada no Parlamento regional. A falta de uma política de prevenção das nossas serras, obriga ao controlo das invasoras para diminuir o risco de incêndios e aumentar a produção de carne regional".

O dirigente partidário deixa um alerta aos que "diabolizam" os criadores de gado. "Atenção, os pastores não são os maus da fita, eles nunca defenderam a largada de gado descontrolado e dentro da Floresta Laurissilva ou em reservas naturais, como tem sido amplamente difundido por muitos. Neste momento, a falta de uma política sustentável de combate às plantas invasoras é um dos maiores desafios que se colocam à gestão do ordenamento do território".