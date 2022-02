Governo Regional assegura medicamentos a doentes das Forças Armadas, GNR e PSP

O Governo Regional decidiu autorizar a celebração de protocolos que vão assegurar o fornecimento de medicamentos e produtos de saúde aos beneficiários do Serviço de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM), aos beneficiários do Serviço de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana (SAD/GNR) e aos beneficiários do Serviço de Assistência na Doença da Polícia de Segurança Pública (SAD/PSP).

Estes tratam-se de documentos firmados entre a Região Autónoma da Madeira, o Instituto de Administração da Saúde e a Associação Nacional das Farmácias. Esta foi uma das resoluções do Conselho de Governo da tarde desta quinta-feira.

Na mesma reunião foi decidido um louvor público a Maria Graça Pestana Abreu Andrade, "pela indubitável competência e qualidades técnicas e humanas evidenciadas ao longo da sua vida profissional, bem como pela demonstração de um irrepreensível espírito de missão dedicado à causa pública, tornando-a justa merecedora do público louvor que ora lhe é atribuído".

O executivo liderado por Miguel Albuquerque decidiu a adjudicação definitiva do arrendamento de dois prédios urbanos na freguesia da Serra de Água, à sociedade por quotas 'Funny Square – Agroturismo e Restauração Unipessoal, Lda', referentes à Hasta Pública n.º 5/2021/DRPA.

Por fim, foi nomeada como representante da Direcção Regional de Estatística da Madeira, para o mandato 2020-2022 do Conselho Superior de Estatística, a Mestre Guida Maria Gouveia Rodrigues Lucas, Directora de Serviços de Estatísticas Demográficas, Sociais e Informação Geográfica. Desta forma, será substituta de Maria João Correia Gomes de Sousa. A Direcção Regional de Estatística da Madeira, no Conselho Superior de Estatística será composta por Mestre Paulo Jorge Baptista Vieira, Diretor Regional de Estatística, membro efetivo; a Licenciada Ângela Maria Mendes de Gouveia, Diretora de Serviços de Contas e Estatísticas Económicas Sectoriais, membro suplente; a Mestre Guida Maria Gouveia Rodrigues Lucas, Diretora de Serviços de Estatísticas Demográficas, Sociais e Informação Geográfica, membro suplente.