Município do Porto Santo com website mais moderno, funcional e prático

Mais moderno, imediato, funcional e prático é como o município do Porto Santo classifica o seu website, que após algumas alterações, já se encontra disponível.

Baseado num visual atractivo e actual, este projecto representa mais um passo no esforço contínuo da autarquia local, para facilitar o acesso à informação e estabelecer uma relação mais próxima com os seus munícipes.

Para Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, ‘’está patente neste projecto o desenvolvimento das boas práticas de transparência que têm por finalidade o exercício das políticas de proximidade e a centralização da informação num único local".

Espero que a renovação do website, ainda a sofrer alterações e em constante actualização, tenha um impacto positivo na nossa comunidade". Nuno Batista

O autarca encara a comunicação institucional como uma prioridade e a apresentação da actividade municipal como uma obrigação de informação aos seus munícipes.

O novo site é de fácil navegação, onde o munícipe claramente encontra toda a informação que necessita, sem ser necessária a sua deslocação ao edifício da Câmara Municipal.

Passam a estar disponíveis cerca de 50 formulários sobre várias questões que podem ser tratadas através do site com facilidade e rapidez.

Esta é uma ferramenta digital que vem modernizar e facilitar o contato dos cidadãos com os serviços da autarquia, totalmente alterada e modernizada pelos referidos serviços, nomeadamente pelo meu gabinete de apoio". Nuno Batista

Nesta nova página, os internautas poderão encontrar informações sobre o concelho, organizadas por diferentes áreas. Apesar de terem sido mantidas algumas das terminologias já utilizadas, foram acrescentadas diferentes secções com novos conteúdos.

A evolução relativamente ao site anterior é também visível no número de cliques necessários para aceder à informação pretendida, facilitando assim, o acesso mais rápido à informação por parte do cidadão e do munícipe.