Agência reguladora aprova primeiro autoteste a ser vendido no Brasil

A agência responsável pela vigilância sanitária e que aprova o uso de medicamentos no Brasil aprovou na tarde de hoje primeiro autoteste para covid-19, que já poderá ser comercializado nas farmácias do país.

Num comunicado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que o produto registado é o Novel Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno, da empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda.

Para conceder a autorização, a Anvisa analisou uma série de requisitos técnicos, entre os quais estão a usabilidade e o gerenciamento de risco, que servem para adequar o produto ao uso por pessoas leigas, garantindo maior segurança.

Segundo a avaliação, "o produto atendeu aos critérios técnicos definidos pela agência e também teve o desempenho avaliado e aprovado pelo Instituto Nacional de Controlo de Qualidade em Saúde (INCQS), conforme estabelecido no Plano Nacional de Expansão da Testagem (PNE) do Ministério da Saúde."

A disponibilidade do produto no mercado brasileiro depende da empresa detentora do registo.

A utilização de autotestes no país sul-americano foi aprovada pela Anvisa em janeiro passado, depois de uma solicitação formal do Governo brasileiro.

O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia de covid-19, com 641.902 mortes e mais de 27,9 milhões de casos confirmados da doença.

A covid-19 provocou pelo menos 5.848.104 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.