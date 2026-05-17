Mulher ferida em despiste de moto no Funchal

Pelas 13h30 deste domingo, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados até à Estrada Engenheiro Jaime Ornelas Camacho, na freguesia de São Pedro, para socorrer uma mulher que se despistou de mota.

A motociclista, de 49 anos, apresentava escoriações num joelho e queixas de dores em um polegar.

Após os primeiros socorros no local, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.