Mulher ferida em despiste de moto no Funchal
Pelas 13h30 deste domingo, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados até à Estrada Engenheiro Jaime Ornelas Camacho, na freguesia de São Pedro, para socorrer uma mulher que se despistou de mota.
A motociclista, de 49 anos, apresentava escoriações num joelho e queixas de dores em um polegar.
Após os primeiros socorros no local, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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