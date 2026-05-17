 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Mulher ferida em despiste de moto no Funchal

None
Foto shutterstock

Pelas 13h30 deste domingo, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados até à Estrada Engenheiro Jaime Ornelas Camacho, na freguesia de São Pedro, para socorrer uma mulher que se despistou de mota. 

A motociclista, de 49 anos, apresentava escoriações num joelho e queixas de dores em um polegar. 

Após os primeiros socorros no local, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo