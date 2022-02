Governo Regional homenageia Ricardo Veloza através de livro

O livro 'A Arte Automóvel de Ricardo Veloza', de 363 páginas, será apresentado publicamente, esta quarta-feira, pelas 18 horas, na sala de conferências do Centro de Congressos do Casino da Madeira.

Mais do que o lançamento de um livro a cerimónia é de homenagem do Governo Regional ao artista e antigo director regional da Cultura, Ricardo Veloza.

O secretário regional de Turismo e Cultura e também autor do texto, Eduardo Jesus, explica que o livro foi a forma encontrada para dar corpo a uma homenagem ao escultor Ricardo Veloza, artista que tem um percurso conhecido por todos, mas que, cuja obra, em si, encerra uma singularidade que merece reflexão e, acima de tudo, uma divulgação ampla para que se constitua como referência para muitos artistas, assim como para a população em geral.

Esta é assim uma homenagem do Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e da sua Direcção Regional da Cultura (DRC), em particular, 'casa' que Ricardo Veloza dirigiu ao longo de vários anos e onde deixou boas recordações, sendo pessoa admirada e respeitada por todos os profissionais.

Para a concretização desta obra, foi essencial o envolvimento de toda a equipa. Além dos textos, cujo autor é o secretário regional, o design do livro é de Márcio Ribeiro da DRC, o autor de todas as fotografias é Marco Gonçalves, quadro do Museu de Fotografia da Madeira, e a coordenação foi de toda a equipa da DRC e do Gabinete do Secretário Regional, no sentido de esta ser uma homenagem da toda estrutura.

Eduardo Jesus acrescenta ainda que Ricardo Veloza tem sido um exemplo no que diz respeito à dedicação não só no âmbito da criação, mas também na transmissão de conhecimentos às novas gerações, sendo aliás nessa vertente que gosta de ser conhecido: como professor e não tanto como escultor.