Turista prostrado socorrido no Funchal
Um turista foi esta tarde socorrido numa esplanada da Avenida Arriaga, no Funchal, após se ter sentido mal.
Segundo testemunhas no local, o homem ficou prostrado entre as mesas da esplanada, tendo sido rapidamente assistido.
O socorro foi prestado por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, que prestaram assistência à vítima no local.
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