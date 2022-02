Aguaceiros fracos e céu muito nublado esta sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta que esta será uma sexta-feira de céu muito nublado, tornando-se gradualmente muito nublado a partir da tarde.

Além disso, há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas

vertentes norte e nas terras altas, passando a períodos de chuva a partir do final da tarde.

Quanto ao vento, deverá soprar em geral fraco (inferior a 20 km/h) de norte, tornando-se moderado (20 a 30 km/h) de nordeste a partir do final da tarde, e moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, aumentando para

2,5 a 3,5 metros no final do dia.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC

Entretanto, a partir das 21 horas, entram em vigor avisos meteorológicos.

Madeira sob aviso amarelo para chuva e vento e agitação marítima este fim-de-semana O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a ilha da Madeira sob vários avisos meteorológicos 'amarelos', este fim-de-semana.

Falamos de chuva forte nas regiões montanhosas, que motiva aviso amarelo.