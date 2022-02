Andrew Oliveira deixa Porto Santo Golfe

Depois de mais de 16 anos de uma forte ligação com o Porto Santo Golfe, o madeirense Andrew Oliveira deixará de fazer parte da equipa, que liderava, como director geral, no próximo dia 28 de Fevereiro.

A notícia foi avançada pelo próprio, numa mensagem dirigida a todos os golfistas do Porto Santo, e não só, a toda a estrutura do campo bem como à Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo (SDPS), proprietária e gestora do campo.

Aquele que há muito foi um dos principais rostos do campo do Porto Santo, desenhado pelo mítico Severiano Ballesteros, primeiro como profissional daquela infra-estrutura e depois como director geral despediu-se com um ‘até já’ e com um forte agradecimento a “todos pela amizade ao longo dos anos”.

Andrew Oliveira ao lado de João Gois durante o Drive Challenge Madeira que teve lugar no Palheiro Golf no início de Fevereiro., Foto CGSS

Segundo o que o DIÁRIO sabe Andrew Oliveira irá abraçar um novo projecto, a curto prazo, todo ele ligado, naturalmente ao golfe.