Governo Regional investiu mais de 11 milhões de euros na Casa de Saúde São João de Deus

Só na última década o Governo Regional terá investido mais de 11 milhões de euros de apoio à Casa de Saúde São João de Deus. A revelacão foi feita pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, durante a intervenção na cerimónia comemorativa dos 100 anos da instituição.

O ex-vice-presidente do Governo Regional considerou que "a grabde obra social e humanitária" da Casa de Saúde "não tem valor, não tem preço" tão relevante tem sido o trabalho realizado no século de presença na Região.

Aproveitou para elogiar a obra de requalificação inaugurada e assinalar que "esta Casa está bem viva, não só pela excelência do trabalho, mas também pelo apoio prestado pelo Governo", fruto da "muito boa visão" do executivo regional e do "grande investimento de apoio" dado à instituição.