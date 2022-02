Leicester goleia Randers, com três equipas a conseguirem vencer fora

O Leicester goleou hoje o Randers, por 4-1, em jogo da primeira mão do 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa, com Slavia Praga, Bodo/Glimt e Partizan a conseguirem importantes vitórias fora.

A equipa inglesa, a jogar em casa e sem o português Ricardo Pereira, marcou por intermédio de Ndidi (23 minutos), Barnes (49), Daka (55) e Dewsbury-Hall (74), enquanto Hammershoy-Mistrati (45) marcou o único golo da equipa dinamarquesa.

Já os noruegueses do Bodo/Glimt venceram por 3-1 na deslocação à Escócia, para defrontar o Celtic, que contou com o português Jota a titular. A equipa forasteira marcou por intermédio de Espejord, aos 07 minutos, Pellegrino, aos 55, e Vetlesen, aos 81, com Maeda a marcar o único golo da equipa da casa, aos 79.

Quem também venceu fora de portas foram os sérvios do Partizan, que bateram os checos do Sparta Praga por 1-0, com um golo de Meniq, aos 78 minutos.

O Slavia Praga, outra equipa checa em prova, teve melhor sorte na deslocação aos turcos do Fernerbahce, vencendo por 3-2, e estão também em boa posição para passar à fase seguinte da prova.

Traore (45 minutos), Dorley (62) e Lingr (64) marcaram os golos do Slavia Praga, enquanto Pelkas (58) e Kadioglu (83) anotaram os tentos da equipa turca.

Já os dinamarqueses do Midtjylland venceram na receção aos gregos do PAOK, com Andersson, aos 20 minutos, a marcar o único golo da partida, num jogo em que os portugueses Vierinha e Filipe Soares foram utilizados na segunda parte na equipa forasteira.

Os neerlandeses do PSV venceram o Maccabi Tel Aviv também por 1-0, com um golo de Gapko, logo aos 11 minutos. O lateral André Geraldes foi titular na equipa israelita, com Josué Sá a não sair do banco, enquanto Bruma entrou na partida já perto do fim na equipa da casa.

Os austríacos do Rapid Vienna bateram os neerlandeses do Vitesse por 2-1. Druijf, no primeiro minuto, e Grull, aos 14, marcaram os golos da equipa da casa, com o Vitesse a reduzir aos 74, por intermédio de Openda.

Já a equipa francesa do Marselha bateu o Qarabag, por 3-1, com o avançado Milik em destaque, apontando dois golos, aos 41 e 44. Payet, aos 90+2, marcou o outro golo dos gauleses, já depois de Kady, aos 85, ter feito o único tento dos azeris, que contaram com o português Leandro Andrade em campo já no período de descontos.

Os jogos da segunda mão do 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa estão agendados para 24 de fevereiro.