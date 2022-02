Qualidade e qualificação: a aposta da Universidade da Madeira

A Universidade da Madeira (UMa) declara, como um dos desideratos da sua Missão, a formação humana em todas as suas dimensões, concretizada na valorização do conhecimento, seja ele gerado pela investigação científica, seja ele veiculado pela difusão desse conhecimento no âmbito da oferta formativa a que se propõe.

É inegável o contributo que a UMa tem dado à modernização da Madeira pela formação de quadros no tecido empresarial insular e pelo contributo científico tão necessário ao incremento do bem-estar da comunidade humana. Mas vai mais além, já ultrapassando as fronteiras regional e nacional, onde o conhecimento iniciado e desenvolvido nesta Casa tem marcado a diferença em múltiplas instâncias internacionais, sejam no domínio das ciências exatas, das ciências sociais e humanas, das ciências da vida e da saúde entre outras.

Ao alcance desta missão e do reconhecimento da sua ação qualificadora, nos campos formativo e de investigação científica, está subjacente uma cultura de qualidade: qualidade nos processos, qualidade nos resultados.

Qualidade nos processos evidenciada, simultaneamente, pela acreditação da oferta formativa atribuída pela entidade nacional reguladora da qualidade do ensino superior (A3ES), e pela existência de Centros e Polos de investigação avaliados pela Entidade nacional Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) com nível Muito Bom e Excelente. Ainda no campo da Investigação, o desenvolvimento de projetos assume particular relevo pelo estabelecimento de convénios e parcerias sejam de âmbito regional, nacional e internacional.

Considerando ainda os processos, a Universidade pugna pela inclusão e apoio aos estudantes, sejam eles de ordem financeira, social, psicológica ou académica.

Qualidade nos resultados, evidenciada pelo sucesso académico dos estudantes, da sua empregabilidade e da sua capacidade transformadora nos meios onde atuam. Qualidade nos resultados da investigação científica relevada pelo sucesso científico reconhecido, divulgado e aplicado.

A Universidade, assumindo a sua responsabilidade social no âmbito da formação académica nos vários domínios do conhecimento, pretende aproximar a qualificação com qualidade dos estudantes que vivem ou trabalham na nossa Região ou que, sendo oriundos de outras partes do mundo, reconhecem as mais valias de estudar na UMa.

Contextualiza-se assim, a divulgação da sua oferta formativa. No presente, esta assume particular relevo agora que se começa a desenhar a escolha da qualificação: é a decisão sobre o percurso académico a fazer pelos estudantes que, concluindo os seus processos formativos ao nível do ensino secundário ou equivalente ou que o façam através de outras formas de acesso, esperam uma qualificação com qualidade.