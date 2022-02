Governo Regional disponível para apoiar nova linha de investigação

Na sequência do apelo lançado esta quinta-feira, 17 de Fevereiro, por Liliana Rodrigues para que o Governo Regional apoie a criação de uma nova linha de investigação em Educação e Desenvolvimento Comunitário, o Presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, afirmou que o executivo está disponível.

“Estamos a trabalhar em colaboração estreita com a Universidade da Madeira e com os centros de investigação”, disse à margem do XVII Colóquio ‘Educação e Desenvolvimento Comunitário’ do Centro de Investigação em Educação da UMa.

O chefe do executivo madeirense destacou o papel preponderante daquela que é a única instituição de ensino superior público na Região: “Estamos em estreita articulação com a UMa no sentido de aproveitar a transição digital, a UMa é a plataforma principal do nosso desenvolvimento”.