Concurso de cocktails acontece no Mercado dos Lavradores

Está a decorrer, hoje, no Mercado dos Lavradores, o 'Concurso Regional de Cocktails', que conta com a participação de 15 'barmans' de diversas unidades hoteleiras.

"Normalmente temos sempre uma média de 30 participações", mas devido a pandemia, este ano o número ficou reduzido para metade, informou Alberto Silva, presidente da Associação de Barmen da Madeira.

O concurso, que conta com o apoio do Turismo Madeira, Câmara Municipal do Funchal e Empresa de Cervejas, será um "shot doce", onde os participantes terão um júri a avaliar as suas criações.

Cada barmen fará quatro cocktails: 3 para o júri e 1 para oferecer ao público.

A avaliação passará pela apresentação, o aroma e a degustação.

Este concurso vai escolher os 8 melhores regionais para o concurso nacional que decorre entre 1 e 3 de Abril, no Algarve.

O concurso mundial ocorrerá em Outubro, em Cuba.