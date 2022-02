República exclui Madeira do debate da mobilidade

Lisboa impôs um regime transitório para o Subsídio Social de Mobilidade e a Região deixará de ser ouvida nos processos relacionados com o apoio nas viagens para o continente. Governo Regional julga estar perante um lapso lamentável.

A primeira versão da candidatura a património mundial seguiu ontem para a Comissão Nacional do organismo. Susana Prada prevê que o processo esteja concluído até final deste ano.

“O álcool provoca Cancro”, É este o título da nossa página 19, onde é entrevistada a eurodeputada madeirense. Sara Cerdas defende proposta polémica que é votada hoje no Parlamento Europeu e que abre caminho à colocação de advertências nas garrafas de bebidas.

Destaque ainda para o DIÁRIO que relança os eventos gastronómicos. Lampreia e açorda de lavagante estreiam o cardápio pós-pandemia.

Referência ainda, na página 26 para os arraiais madeirenses onde há receio e esperança nos seus regressos.

Quem vive na rua mostra vontade de trabalhar. Projecto social que a Câmara Municipal do Funchal está a implementar já começa a ter impacto visível.

