Sismo de magnitude 3.0 registado na Região da Madeira

Um sismo de magnitude 3.0 na escala de Richter foi registado ontem à noite na Região da Madeira pela rede de sismógrafos do IPMA.

Ocorreu a Noroeste da Ilha da Madeira pelas 21h52, com epicentro a 10 km de profundidade e a cerca de 295 km do Funchal.

Foi o terceiro abalo registado este mês de Maio na Região da Madeira. No dia 3 foi registado sismo com magnitude 1.3 (Richter) a Sueste das Desertas, e no dia 7, desta feita a Nordeste do Porto Santo, ocorreu um sismo de magnitude 2.8 (Richter).