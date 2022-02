Exibição de cinema na UE e Reino Unido com aumento de 28%

A exibição de cinema nos países da União Europeia e no Reino Unido registou em 2021 um aumento de 28% de audiência face a 2020, totalizando 383,2 milhões de espectadores, revelou ontem o Observatório Europeu do Audiovisual (OEA).

Com base em dados estatísticos dos Estados-membros e do Reino Unido, o observatório sublinha "o claro sinal de recuperação" da atividade cinematográfica, com um aumento de idas aos cinemas, tendo em conta ainda o contexto de pandemia da covid-19.

Em 2020, ano de forte impacto da pandemia na economia e na atividade cultural, a fasquia situou-se nos 299 milhões de bilhetes de cinema emitidos, representando uma quebra de 70% face a 2019.

Ainda que se registe uma subida em 2021, os valores de audiência estão 61,9% aquém dos registados em 2019, ano em que a exibição cinematográfica na União Europeia e Reino Unido ultrapassou a barreira dos mil milhões de espectadores.

O OEA refere ainda a grande disparidade de estatísticas entre os Estados-membros, consoante as medidas decretadas por cada país para conter a covid-19, entre encerramento temporário ou redução da lotação das salas.

A título de exemplo, na Bulgária registou-se um aumento de 90,1% no número de espectadores em sala, em 2021 face a 2020, enquanto na Suécia o aumento foi de 6,4%.

Em Portugal, o aumento foi de 43,8%, subindo de 3,8 milhões de espectadores para 5,5 milhões.

Em matéria de receita bruta de bilheteira, o observatório não revela dados totais, porque nem todos os Estados-membros os forneceram, mas em termos parcelares, os dados são muito variáveis, entre países que obtiveram aumento de receita (como Bulgária, Espanha ou Roménia), e outros que perderam receita, como Itália e Grécia.

Os dados do Observatório Europeu do Audiovisual foram divulgados no âmbito do festival de cinema de Berlim, que decorre até domingo.