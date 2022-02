Madeira com aumento do número de doentes internados com covid-19

Houve um aumento do número de doentes internados nas unidades dedicadas à covid-19 na Madeira.

De acordo com o boletim de internamentos disponibilizados pelo SESARAM, até à meia-noite de ontem, estavam hospitalizados 50 doentes, mais três do que no sábado.

De referir que 37 desses doentes têm idade superior a 65 anos e 13 situam-se na faixa etária entre os 18 e 65 anos. Além disso, 20 desses doentes têm a vacinação completa; 15 têm a vacinação de reforço; 14 não estão vacinados contra a covid-19 e um iniciou a vacinação.

Nos cuidados intensivos mantêm-se quatro doentes, dois com a vacionação completa e dois não vacinados contra a doença.

Além disso, três desses doentes têm idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos. Apenas um encontra-se na faixa etária superior aos 65 anos.

A Madeira mantém um total de 187 mortes associadas à doença.

No total, estão internados 670 doentes nas unidades hospitalares da Madeira.