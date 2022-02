Associação Portuguesa de Radiodifusão com duas listas nas eleições de hoje

A Associação Portuguesa de Radiodifusão vai a eleições hoje para escolher a composição dos órgãos sociais, contando, "pela primeira vez, ao fim de algumas décadas", com duas listas candidatas.

Da Lista A, do até agora presidente da direção, José Faustino, transitam 15 elementos dos atuais órgãos sociais, propondo-se este, que esteve no cargo durante 20 anos, à presidência da assembleia-geral, enquanto Luís Mendonça é o nome proposto à liderança da associação. A lista propõe ainda Fernando Silva para a liderança do Conselho Fiscal.

A Lista B é encabeçada por Rui Pego, ex-presidente da assembleia-geral, que, a par de Luis Montez, vice-presidente em exercício, são os únicos elementos a transitar dos órgãos eleitos. A lista propõe ainda Paulo Costa Santos para o cargo de presidente da assembleia-geral e Rudolf Gruner para a liderança do Conselho Fiscal.