Prisão preventiva para suspeito de matar sem-abrigo junto ao Mercado dos Lavradores

Vai ficar em prisão preventiva o homem de 45 anos, detido ontem pela Polícia Judiciária, indiciado pelo crime de homicídio qualificado. O indivíduo foi ouvido por um juiz esta manhã e é suspeito de ter matado um homem em situação de sem-abrigo, de 57 anos, deixando-o à porta do Mercado dos Lavradores, no Funchal.

O caso ocorreu no passado dia 2 de Fevereiro, tendo a vítima sido encontrada com marcas de agressão com vários golpes de arma branca na zona do tórax. Um conflito entre os dois, ambos sem-abrigo, terá despoletado este desfecho.