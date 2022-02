Madeira marca presença no concurso nacional de cocktails no Algarve

A Madeira estará presente no concurso nacional de cocktails que, este ano, se realiza, entre 1 e 3 de Abril, no Algarve.

O concurso regional será realizado no Mercado dos Lavradores, no próximo dia 16, pelas 11h00, e conta com o apoio do Turismo da Madeira, Câmara Municipal do Funchal e Empresa de Cervejas da Madeira .

Estarão em prova vários profissionais na área de bar de diversas unidades hoteleiras e similares.

As entradas são livres.

O vencedor do concurso nacional irá representar Portugal no campeonato mundial de cocktails que, este ano, se realiza, em Outubro, em Cuba.