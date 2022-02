TAP lança nova ponte aérea entre Funchal e Lisboa

A TAP lança hoje a nova ponte aérea entre o Funchal e Lisboa, passando de cinco para sete voos diários em cada sentido, a partir de 28 de Março. A companhia coloca, assim, em prática a notícia avançada em primeira mão pelo DIÁRIO, na edição de 3 de Dezembro de 2021.

"Com a nova ponte aérea Funchal-Lisboa, a TAP cria um novo produto que dá aos clientes maior frequência de voos, uma grande flexibilidade na alteração das reservas no próprio dia e maior conforto, destacando-se neste aspecto o acesso dos passageiros da Ponte Aérea à 'fast track' no aeroporto de Lisboa - um canal exclusivo para acesso ao controlo de segurança, mais rápido e cómodo - bem como a possibilidade de realizar o check-in até 45 minutos antes da partida do voo", explica em comunicado.

Para assinalar o lançamento da ponte aérea Funchal – Lisboa, a TAP vai oferecer voos de ida-e-volta nesta rota por 59 euros, para vendas, entre os dias 17 e 23 de Fevereiro, e viagens a realizar. entre 1 de Março e 30 de Junho.

Até ao dia 28 de Março, mantêm-se os horários em vigor. A partir do dia 28 de Março, com o aumento da frequência de voos entre o Funchal e Lisboa, que passa de cinco para sete voos diários em cada sentido, a TAP vai oferecer aos seus clientes os seguintes horários: voos com partida do Funchal às 05h15, 06h05, 09h50, 12h35, 16h00, 19h25 e 22h25; voos com partida de Lisboa às 07h15, 10h00, 13h25, 16h50, 19h50, 22h10 e 23h25.

Com esta oferta alargada de voos, a TAP considera que corresponde, assim, às necessidades de transporte aéreo dos madeirenses e permite ligações optimizadas no 'hub' de Lisboa a voos de e para outros destinos da rede TAP, potenciando também, dessa forma, o aumento da procura turística para a Madeira.

Os interessados podem obter mais informações em flytap.com.