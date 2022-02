Na próxima quinta-feira, dia 17 de Fevereiro, o Mercado dos Lavradores, no Funchal, recebe mais uma feira temática, desta feita dedicada ao artesanato.

O evento contará com a presença de 12 artesãos e realizar-se-á no último piso (2º) do emblemático mercado.

O horário de funcionamento da feira é das 09 às 16 horas.