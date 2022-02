A Polícia Judiciária está a investigar a morte do indivíduo em situação sem-abrigo que foi esta manhã encontrado morto junto ao Mercado dos Lavradores, no Funchal, tentando localizar o autor do homicídio.

Neste momento o corpo já foi removido do local e transportado para o Gabinete Médico Legal do Funchal para ser autopsiado.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o homem, de 57 anos, foi agredido com uma arma branca e apresentava vários cortes no peito. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram prestar socorro mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local mas solicitou a presença da PJ a quem compete a investigação de crimes desta natureza.