Detido presumível autor de homicídio à porta do Mercado dos Lavradores

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira (DICM), deteve hoje, fora de flagrante delito, um homem de 45 anos de idade, indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, sendo a vítima um sem-abrigo de 57 anos de idade.

Os factos ocorreram na madrugada do passado dia 2 de Fevereiro, junto à entrada do Mercados dos Lavradores, tendo a vítima sido agredida com golpes de arma branca, na zona do tórax, num contexto de um conflito entre a vítima e o autor do crime.

Corpo encontrado às portas do Mercado dos Lavradores Um corpo foi encontrado prostrado, já cadáver, ao início desta quarta-feira, junto à entrada principal do Mercado dos Lavradores.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.