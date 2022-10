Ministra da Defesa mostra abertura para requalificar o Farol do Ilhéu de Cima, no Porto Santo

Cumprindo aquela que foi uma promessa assumida no passado sábado, aquando da visita ao Porto Santo, junto dos agentes e empresas de animação turística daquela Ilha, o deputado Sérgio Marques questionou, hoje, a Ministra da Defesa sobre a possibilidade do Farol do Ilhéu de Cima vir a ser requalificado e aberto ao público, designadamente para fins turísticos, científicos e culturais. Questão essa que levou a Ministra a afirmar a sua “total disponibilidade” na matéria, tanto mais estando em causa a rentabilização daquele património e a promoção de uma cultura de defesa junto da sociedade civil, com a qual se identifica.

“Efetivamente e tal como afirmamos há dois dias, quisemos dar prioridade a este assunto, contactamos de imediato o Governo Regional no sentido de confirmar se havia ou não disponibilidade para viabilizar um protocolo de colaboração com o Ministério da Defesa – que é quem tutela o Farol, através da Marinha – e, hoje, apraz-nos registar esta abertura por parte da Ministra da Defesa, até porque é o Porto Santo que fica a ganhar”, sublinha Sérgio Marques, que, a este propósito, faz questão de vincar que este é o primeiro de muitos passos que se esperam dar, junto do Governo da República, em função da auscultação levada a cabo naquela Ilha.

Sérgio Marques que, a este propósito, reitera “que todo o Ilhéu de Cima, onde se encontra o Farol e as casas contíguas que serviam para alojar os responsáveis pelo seu funcionamento, antes da evolução tecnológica que hoje dispensa a presença humana, apresenta um valor turístico, patrimonial, cultural e ambiental que são muito relevantes” e que a recuperação deste espaço, indo ao encontro dos agentes e das empresas de animação turística do Porto Santo, “é, sem dúvida, um contributo da maior importância para a afirmação do destino e para a diversificação da oferta, em todas estas valências”.