O Governo Regional pretende criar um núcleo de Podengos do Porto Santo, no Campo Experimental do Farrobo, de modo a manter pelo menos uma linhagem controlada oficialmente da raça, com as características morfológicas preservadas.

Mais importante do que o número de exemplares da raça é o número de linhas de sangue diferentes, de forma a acautelar a diversidade genética, ainda que preservando as características morfológicas e funcionais. Secretaria Regional da Agricultura.

Em 2019, o Governo Regional iniciou o processo de averiguação, estudo e de visita aos locais onde existe criação de podengos, contudo devido à pandemia, esta investigação ficou condicionada, onde só este ano foi retomada.

O processo é minucioso e visa garantir que uma nova raça terá sustentabilidade e uma base genética suficiente para manter-se. O projecto iniciou-se com a procura de alguns exemplares que ainda pudessem constituir linhagens diferentes e, a partir daí, desenvolver um programa de seleção e apuramento genético." Secretaria Regional da Agricultura.

Neste momento está a ser solicitado um estudo genético e daremos início à recolha de amostras de pêlo e sangue, durante o Verão de 2022, de alguns animais considerados à partida como muito típicos da raça que se estende por toda a Ilha,. Secretaria Regional da Agricultura.

Introduzidos nos anos 50 na Ilha do Porto Santo, por um caçador da Ilha da Madeira, os cães de raça podengo foram desde logo apreciados pelos caçadores da ilha Dourada. Posteriormente a raça foi cruzada com os cães existentes na ilha.

Nos anos 70, esse mesmo caçador voltou a introduzir na Ilha o podengo canariano, os sucessivos cruzamentos entre estas duas raças e os cães existentes na Ilha deu origem a animais com características muito semelhantes.

Segundo um texto enviado pela Secretaria Regional da Agricultura que explica a origem desta raça, no Porto Santo, refere que "esta população é o resultado da conservação da diversidade genética, (uma vez que cerca de metade das diferenças genéticas são únicas para cada raça e a outra metade é comum a todas as raças da mesma espécie) (Mantas, 2009), das alterações fisiográficas originadas pelo Homem, dos cruzamentos entre raças locais que se perderam ou mesmo actuais, mas com evoluções diferentes e das características edafoclimáticos da região da qual é originária".

Mostra Canina decorre esta tarde

O Largo das Palmeiras, no Porto Santo, servirá de palco hoje para uma mostra canina de cães de raça 'Podengo do Porto Santo', sob o tema ' O Podengo do Porto Santo ao longo dos tempos".

Pelas 17h30 vai decorrer um desfile canino e às 18h15 será apresentado o plano de recuperação do Governo Regional (GR) para esta raça, por Sara Silva.

Às 18h30, existirá uma actuação do 'Grupo Amigos do Cantar'.

A mostra termina com um convívio e uma mostra gastronómica.