RIR acusa Cafôfo de "continuar a mentir"

O Reagir Incluir Reciclar (RIR) Madeira acusou esta terça-feira, 11 de Outubro, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, de "mentir" ao povo madeirenses sobre o regresso da ligação directa Funchal-Caracas, acusando o antigo líder do PS-Madeira de depender da acção do Presidente do Governo Regional da Madeira.

Paulo Cafôfo, hoje secretário de estado das comunidades, vem anunciando que a Madeira terá uma ligação directa de e para a Venezuela, tendo mesmo anunciado várias datas, o que nunca veio a acontecer! Paulo Cafôfo deve estar à espera da visita que o presidente do governo regional fará em breve à Venezuela, a ver se ele resolve este imbróglio, para depois vir para a comunicação social, dizer que foi ele o responsável pelo regresso dessa ligação! RIR Madeira

O Instituto Nacional de Aeronáutica Civil autorizou em Setembro a companhia aérea portuguesa euroAtlantic airways a operar o voo não regular entre o Funchal e Caracas. A primeira viagem estava prevista acontecer a 16 de Outubro, mas foi cancelada. O início da operação aérea entre a Madeira e a Venezuela foi reagendada para 30 de Outubro.

Ligação directa Funchal-Caracas finalmente autorizada Voo não regular já pode ser comercializado e é operado pela euroAtlantic

Liana Reis, coordenadora do RIR Madeira relembra as "mentiras consecutivas" de Paulo Cafôfo: "Primeiro que ficava os quatro anos na Câmara do Funchal, ao fim de 15 dias já era candidato ao governo regional, depois que a sua maior vocação era dar aulas e que iria regressar à escola, 15 dias depois já estava na Assembleia Regional como deputado, para garantir esse lugarzinho, mesmo assim deixou o parlamento, porque o dinheiro falou mais alto e foi para secretário de estado das comunidades".