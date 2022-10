Defesa João Mário estende vínculo ao FC Porto até 2027

O futebolista João Mário prolongou contrato com o FC Porto até 2027, agregando mais dois anos ao anterior vínculo, anunciaram hoje os campeões nacionais, logo após já terem oficializado as renovações de Evanilson, Pepê e Zaidu.

"A renovação significa muito para mim. Esta é a minha casa e foi aqui que cresci desde pequenino. Encaro a renovação como um sinal de confiança de toda a estrutura. Espero retribuir em campo", referiu o defesa, citado pelo sítio oficial dos 'dragões' na Internet.

João Mário, de 22 anos, mudou-se da Sanjoanense para as camadas jovens do FC Porto em 2009 e cumpriu toda a formação ao serviço do clube 'azul e branco', antes de se ter estreado em 2020 pela equipa principal sob orientação do treinador Sérgio Conceição.

Campeão nacional de juniores e vencedor da UEFA Youth League em 2018/19, o lateral regista, desde então, dois golos e nove assistências nos 72 encontros realizados nas diversas competições pelos 'dragões', cuja equipa B também representou (2018 a 2021).

"Estou aqui e sou mais um para ajudar, seja a avançado, a extremo ou a guarda-redes. Quero é ajudar a equipa e o clube. Seja qual for a posição em que jogue, darei sempre o meu máximo pelo FC Porto", frisou o ala, que atuou como extremo no início da carreira.

João Mário cumpre a quarta temporada na equipa principal do FC Porto e já conquistou dois campeonatos (2019/20 e 2021/22), duas Taças de Portugal (2019/20 e 2021/22) e duas Supertaças Cândido de Oliveira (2020 e 2022), tendo sido distinguido pelo próprio clube em 2020 com o prémio Dragão de Ouro, na categoria de Atleta Revelação do Ano.

"Já conquistei alguns títulos aqui, mas quero conquistar muitos mais. Queremos sempre mais e este clube vive disso. É para isso que trabalhamos diariamente. Vamos lutar pelo título de campeão nacional, pela Taça de Portugal, pela Taça da Liga e tentar chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões", confidenciou o defesa internacional sub-21 português, que soma 10 jogos, oito dos quais a titular, e duas assistências em 2022/23.

O FC Porto, segundo classificado, com 19 pontos, a três do líder invicto Benfica, visita o terreno do Portimonense, sexto, com 15, no sábado, às 18:00, em duelo da nona jornada do campeonato, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.