Mostra do Bolo do Caco e Pão Caseiro amanhã nos Jardins de Santa Luzia

A Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria promove esta quarta-feira, 5 de Outubro, a IV Edição da Mostra do Bolo do Caco e Pão Caseiro nos Jardins de Santa Luzia.

O evento contará com cerca de meia centena de pães e bolos do caco de toda a Região em exposição e para venda ao público.

Entre as iguarias presentes, estarão o pão de amora, de banana, de centeio, capelas, de milho, de cebola, de couve e ainda diversos bolos do caco.

Confira o programa