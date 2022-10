Empresa de Cervejas da Madeira participa em feira agroalimentar em França

A Empresa de Cervejas da Madeira (ECM), a convite do Governo Regional da Madeira, por meio da Invest Madeira, vai participar na SIAL- Paris. A feira decorre entre 15 e 19 de Outubro, no Parque de Exposições de Villepinte.

A SIAL Paris é um dos maiores eventos que visa proporcionar o encontro entre a indústria agroalimentar e compradores internacionais, reunindo desde logo empresas da indústria alimentícia de 120 países.

"É uma oportunidade para o desenvolvimento de novas parcerias, para a concretização de novos negócios e uma referência para conhecer as tendências globais do sector", refere a ECM em nota de imprensa.

No evento estão confirmados 7.200 expositores, entre as 55 empresas portuguesas, no Pavilhão da PortugalFoods. Quatro delas são madeirenses: Canning’s Gin, Grupo Vidinha e Ilha Peixe, a par da ECM.

A última edição da SIAL Paris contou com aproximadamente 300 mil visitantes.

Actualmente a ECM exporta para mais de 20 países em todo o mundo. Além dos mercados de saudade, como Reino Unido, França, Suíça, África do Sul, a marcas Coral e a Brisa estão presentes em países como a China, EUA, Canadá e Japão.