Madeira é das regiões mais caras para comprar casa

A Madeira é das regiões onde se registou o maior aumento no preço das casas.

De acordo com o Imovirtual, o preço médio de venda de casa subiu na maioria dos distritos face ao mesmo período do ano passado. Em relação ao trimestre anterior, também sobe +2,5%.

Lisboa (642.488 euros), Faro (565.008 euros) e Região Autónoma da Madeira (458.869 euros), seguidos por Setúbal (376.925 euros) e Porto (367.300 euros) são os distritos mais caros para comprar casa no 3º trimestre deste ano. Os mais baratos são Guarda (108.118 euros), Portalegre (118.600 euros) e Castelo Branco (123.367 euros).

Évora (+8,8%) e Madeira (+7%) foram os distritos com maior aumento do preço médio de venda no 3º trimestre de 2022, comparando com o 2º trimestre, com os valores a fixarem-se agora, respetivamente, em 264.986 euros e 458.869 euros.

Relativamente ao período homólogo do ano passado, o 3º trimestre regista um maior aumento de preço de venda na Madeira (+24,1%), Setúbal (+22,9%) e Faro (+16,4%), que se encontram entre os locais mais caros para comprar.

No que toca ao arrendamento, há cinco distritos com a renda média acima dos mil euros no 3.º trimestre de 2022, que são Lisboa (1.711 euros), Porto (1.164 euros), Faro (1.107 euros), Madeira (1.097 euros) e Setúbal (1.058 euros). Por outro lado, os distritos mais baratos para arrendar são Portalegre (363 euros), Guarda (449 euros) e Bragança (462 euros).