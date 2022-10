Albuquerque quer visitas mais regulares ao Curaçau

O presidente do Governo Regional chegou, hoje, ao Curaçau. Ainda no aeroporto, Miguel Albuquerque lembrou que desde 1997 que um chefe do Executivo madeirense não visitava esta comunidade.

“Em primeiro lugar, vou conhecer a realidade da nossa comunidade. Uma comunidade de grande sucesso, com muitos anos, que tem contribuído para o desenvolvimento e expansão da economia desta ilha”, adiantou. Albuquerque destaca o facto de esta ser “uma comunidade perfeitamente enraizada”.

“Certamente vamos ter oportunidade de falar com as autoridades locais e, amanhã, vai ser realizado um arraial madeirense e vem connosco o Miguel Pires e a sua banda para matar saudades aos que vão com menos frequências à Madeira”, adiantou.

Amanhã, o presidente do Governo regional é recebido pelo primeiro-ministro do Curaçau, G. Pisas, num encontro marcado para as 11h00.

“O dr. Alberto João esteve aqui em 1997 e espero que as visitas sejam retomadas com mais frequência por que é uma comunidade que continua a mantém fortes laços com a Madeira”.

Logo que aterrou em Curaçau, Miguel Albuquerque fez questão de endereçar condolências às famílias das vítimas da tragédia no Estado de Arágua, na Venezuela, país que visitará esta semana.

“Os nosso conselheiros vão lá hoje e em função da informação que for recolhida sobre essa tragédia, estou disponível e penso que será possível alterar o programa e visitar essa área”, adiantou.