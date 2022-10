Mulher morre após ser violada colectivamente e queimada na África do Sul

Uma mulher de 34 anos morreu no sábado no hospital, após ser violada por três homens, que a queimaram depois com parafina, na região diamantífera de Kimberley, centro da África do Sul, anunciou hoje a polícia sul-africana.

O incidente ocorreu na noite de sexta-feira, em Roodepan, na cidade de Kimberley, a capital da província sul-africana de Northern Cape, segundo o porta-voz da polícia, Sergio Kock, em declarações ao portal sul-africano News24, que avançou a notícia.

Contactado pela Lusa, o porta-voz da polícia sul-africana em Kimberley adiantou que "não há detenções até ao momento", salientando que a polícia está a investigar o caso.

"O incidente supostamente ocorreu em Lethabo Park, Roodepan, em 07 de outubro de 2022, por volta das 20:20 [locaisl]", afirmou Sergio Kock à Lusa.

Segundo o porta-voz policial, Lethabo Park é "um acampamento informal na cidade de Kimberley".

"A vítima terá sido violada por três homens desconhecidos que mais tarde a incendiaram com parafina", explicou.

"Desconhecemos por completo as causas deste horrendo incidente que chocou a cidade de Kimberley", referiu Kock.

O porta-voz da polícia sul-africana escusou-se a revelar a nacionalidade dos autores materiais do alegado crime.

A vítima foi encontrada por populares perto de um barraco e socorrida para um hospital onde viria a morrer no dia seguinte, sábado, devido aos ferimentos graves, segundo o porta-voz da polícia sul-africana.