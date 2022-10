3.º Festival de Música Antiga do Funchal decorre de 21 a 23 de Outubro

A terceira edição do Festival de Música Antiga do Funchal, designado por ‘MusicAntiqFest2021’, irá decorrer nos dias 21 a 23 de Outubro, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O evento é realizado pela Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM), com o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Com efeito, a autarquia apoiou a AOCM "em cerca de 10 mil euros, além da cedência do espaço para a realização dos concertos no Teatro Municipal Baltazar Dias", conforme dá conta uma nota do executivo.

Ao nível da programação, o 'MusAntiqFest2022' será composto por três concertos, que apresentam obras musicais do século XV ao século XVIII, com a participação de três agrupamentos instrumentais e vocal-instrumentais especializados na execução deste tipo de música.

Na apresentação do evento, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o presidente da CMF destacou a importância de "valorizar os músicos madeirenses e os músicos residentes que fazem o seu percurso de formação no Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira", relembrando que a mesma dispõe de um departamento de estudo dedicado à música antiga.

Pedro Calado salientou também que este festival constitui "uma oportunidade para transmitir ao público de uma forma histórica, um estilo musical clássico com as sonoridades e instrumentos típicos da idade renascentista e barroca".

A direcção artística estará a cargo de Giancarlo Mongelli.

Os concertos realizam-se na sexta-feira e no sábado, às 21 horas e no domingo, às 18 horas. Os bilhetes custam 7 euros para o público em geral.